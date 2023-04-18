Леонид Слуцкий высказался о судействе в матче «Ростов» — «Зенит»

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о втором тайме матча между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Второй тайм за «Зенитом»? По моментам, да. Там были сумасшедшие моменты у Вендела, Малкома и Караваева. Самый скандальный — с назначенным, а затем отменённым пенальти. Два мяча? Это никак не мешало, поэтому вопросов к арбитру быть не может, как и по тому, что потом был вынесен штрафной удар. Было видно, что Дуглас Сантос фолил за штрафной площадью.

«Ростов» пытался держать высокую игровую плотность большим количеством замен, потому что всё время прессинговали, не отваливались назад и во втором тайме, когда подустали. Однако индивидуальный класс игроков «Зенита» настолько высок, что они будут создавать моменты против любого варианта прессинга, ведения игры, оборонительной системы. «Зенит» — самая сильная команда в чемпионате России по подбору игроков», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.