Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Леонид Слуцкий высказался о судействе в матче «Ростов» — «Зенит»

Леонид Слуцкий высказался о судействе в матче «Ростов» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о втором тайме матча между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Второй тайм за «Зенитом»? По моментам, да. Там были сумасшедшие моменты у Вендела, Малкома и Караваева. Самый скандальный — с назначенным, а затем отменённым пенальти. Два мяча? Это никак не мешало, поэтому вопросов к арбитру быть не может, как и по тому, что потом был вынесен штрафной удар. Было видно, что Дуглас Сантос фолил за штрафной площадью.

«Ростов» пытался держать высокую игровую плотность большим количеством замен, потому что всё время прессинговали, не отваливались назад и во втором тайме, когда подустали. Однако индивидуальный класс игроков «Зенита» настолько высок, что они будут создавать моменты против любого варианта прессинга, ведения игры, оборонительной системы. «Зенит» — самая сильная команда в чемпионате России по подбору игроков», — сказал Слуцкий в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Материалы по теме
«Зенит» не дал «Ростову» вернуть чемпионскую интригу. Нулевая ничья — в пользу лидера РПЛ
«Зенит» не дал «Ростову» вернуть чемпионскую интригу. Нулевая ничья — в пользу лидера РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023