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Обляков: понимал, что делал «Ростов» в матче с «Зенитом». Первый тайм остался за ними

Обляков: понимал, что делал «Ростов» в матче с «Зенитом». Первый тайм остался за ними
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился эмоциями от просмотренного матча между «Ростовом» и «Зенитом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«За счёт чего «Ростов» собирался побеждать «Зенит»? За счёт прессинга, командной работы. У них возникали хорошие моменты, когда они выходили из обороны. С Валерием Карпиным работаю в сборной, поэтому понимал, что делал «Ростов». У него это получалось, первый тайм остался за ростовчанами», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским» на Первом канале.

Ничья позволила «Зениту» набрать 56 очков. Команда, занимающая первое место в турнирной таблице, сохранила преимущество в девять очков над ближайшим конкурентом, которым является сам «Ростов» (45).

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