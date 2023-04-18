«Специфическое, никогда на таком не играл». Иван Обляков — о поле в Воронеже

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков высказался о матче между «Факелом» и «Ахматом» (1:1) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги, а также вспомнил, как армейцы победили в выездном матче в Воронеже.

«Видел матч «Факела» и «Ахмата» и хочу сказать, что в Воронеже тяжело играть. Там домашняя команда, очень мягкое специфическое поле, никогда на таком не играл. Нам удалось победить, но весь матч проходил в борьбе. «Факел» и «Ахмат» — две команды, которые бьются. «Факел» создавал моменты, играл с преимуществом. «Ахмат» забил в быстрой атаке, но воронежцы отыгрались со стандарта. Тяжёлая игра, думаю, справедливый ничейный результат», — сказал Обляков в программе «На футболе с Денисом Казанским».

В нынешнем сезоне 24-летний Обляков забил пять голов и отдал шесть результативных передач в 31 матче.