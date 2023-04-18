«Любой нормальный человек хотел бы». Широков — о желании работать в топ-клубе РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что хотел бы в будущем поработать в структуре топ-клуба РПЛ. Сейчас экс-футболист работает директором «Сатурна».

«Какие у «Сатурна» задачи на этот сезон? В этом сезоне знакомимся друг с другом. Мы поставили задачу попасть по итогам чемпионата в четвёрку. Посмотрим, как она будет реализовываться. Уже на следующий сезон собираемся строить планы, пора начинать уже.

Хотел бы я поработать функционером в топ-клубе РПЛ? Любой нормальный человек, безусловно, хотел бы, я не исключение. Но для этого мне в «Сатурне» надо что-то сделать», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».

Широков за свою профессиональную игровую карьеру успел поиграть за «Зенит», «Рубин», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА.