«Любой нормальный человек хотел бы». Широков — о желании работать в топ-клубе РПЛ
Поделиться
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что хотел бы в будущем поработать в структуре топ-клуба РПЛ. Сейчас экс-футболист работает директором «Сатурна».
«Какие у «Сатурна» задачи на этот сезон? В этом сезоне знакомимся друг с другом. Мы поставили задачу попасть по итогам чемпионата в четвёрку. Посмотрим, как она будет реализовываться. Уже на следующий сезон собираемся строить планы, пора начинать уже.
Хотел бы я поработать функционером в топ-клубе РПЛ? Любой нормальный человек, безусловно, хотел бы, я не исключение. Но для этого мне в «Сатурне» надо что-то сделать», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
Широков за свою профессиональную игровую карьеру успел поиграть за «Зенит», «Рубин», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
10:53
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:30
-
10:24
-
10:22
-
10:17
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:57
-
09:47
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:16
-
09:16
-
09:09
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:47
-
08:30
-
08:30
-
08:23
-
08:10
-
07:06
-
06:58
-
06:35
-
05:47
-
05:42
-
04:55
Партнерский контент