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Григорян: «Ростов» добился того, что «Зенит» не мог доминировать. Это достояние команды

Григорян: «Ростов» добился того, что «Зенит» не мог доминировать. Это достояние команды
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Бывший тренер «Тамбова» Александр Григорян похвалил «Ростов» за игру в матче с «Зенитом» (0:0) в 23-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Матч с «Зенитом» могу занести «Ростову» в плюс. Да, у «Зенита» были голевые моменты, но «Ростов» добился того, что соперник не мог над ним доминировать ни на каком игровом этапе. Не было отрезка в 10-15 минут, в котором «Зенит» может доминировать с любой командой. «Ростов» не позволил этого сделать, это самое большое достояние команды, что «Зенит» не может с ним доминировать», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Зенит», идущий на первом месте турнирной таблице, сохранил отрыв в девять очков над «Ростовом». Командам осталось провести семь матчей.

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