Самедов: у «Спартака» уже было два ретроматча с «Зенитом» — в Волгограде будет не хуже!

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего ретроматча между сталинградским (волгоградским) «Динамо» и красно-белыми.
«У меня хорошие ожидания от ретроматча в Волгограде. Уже были две подобные игры с «Зенитом» — получилось здорово! И в Санкт-Петербурге, и в Москве собралось много зрителей, была шикарная атмосфера. Думаю, что в Волгограде будет великолепный ретроматч, точно не хуже предыдущих двух! Нужно продолжать организовывать подобные мероприятия, потому что они идут на пользу нашему футболу. Уверен, все получат удовольствие от предстоящей игры», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Встреча «Динамо» — «Спартак» пройдёт 1 мая в Волгограде в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.
- 18 апреля 2023
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