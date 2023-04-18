Председатель совета директоров «Динамо» обратился к болельщикам клуба

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв обратился к болельщикам бело-голубых, чтобы поздравить их со столетием московского клуба. Напомним, «Динамо» было основано 18 апреля 1923 года — ровно сто лет назад.

«Дорогие друзья! Сегодня для каждого динамовца великий, исторический день.

Литера «Д» известна и узнаваема в любом уголке нашей страны и в разных частях света. Её славу и популярность создавали поколения наших выдающихся футбольных мастеров. Они выигрывали первый чемпионат СССР, триумфально выступали в Англии сразу после Великой Отечественной войны, были первыми, кто играл в финале еврокубков, завоёвывали «Золотой мяч», становились легендами и кумирами, глядя на которых в футбол начинали играть десятки тысяч мальчишек.

Сегодня — наш общий праздник. Объединяющий поколения тех, кто верой и правдой служил московскому «Динамо», и тех, кто искренне и беззаветно всегда его поддерживал.

Нам посчастливилось встречать 100-летний юбилей вместе, и я хочу пожелать от лица клуба всем динамовцам самых ярких эмоций и воспоминаний от торжеств по случаю большого праздника, отличного настроения и силы в движении!

Гордитесь тем, что болеете за великий клуб, будьте с командой и верьте в её победы, обретайте радость на стадионе в центре Москвы. Мы работаем для этого. Вы для этого храните верность бело-голубым цветам. С юбилеем!» — приводит слова Соловьёва телеграм-канал «Динамо».