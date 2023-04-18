Стало известно, когда Неймар вернётся в расположение «ПСЖ»
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Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар должен вернуться в расположение парижского клуба к концу апреля. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, Неймар, который сейчас находится в Бразилии, прибудет в Париж и продолжит своё восстановление после тяжёлой травмы. Нападающий будет готовиться к следующему сезону.
Ранее в «ПСЖ» подтвердили, что Неймар больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы связок колена. Ожидается, что он пропустит три-четыре месяца.
31-летний Неймар сыграл за «ПСЖ» 29 матчей в текущем сезоне, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт бразильца с парижским клубом рассчитан до лета 2025 года.
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