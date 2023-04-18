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Александр Григорян выбрал тройку лучших тренеров 23-го тура РПЛ

Александр Григорян выбрал тройку лучших тренеров 23-го тура РПЛ
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Бывший наставник женского ЦСКА и ряда команд Александр Григорян назвал тройку лучших тренеров 23-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Безусловно, первое место — Валерий Карпин. Уровень квалификации игроков и тот, на который он вывел команду сегодня, вызывает уважение. Это было реализовано в матче с «Зенитом».

Второе — Михаил Галактионов. Можно говорить о невероятно эффективной игре Артёма Дзюбы и Максима Глушенкова, но есть вещи, которые мы не обсуждаем. Я увидел интересную ротацию между Наиром Тикнизяном и Марио Митаем. Такие моменты начинают всё больше просматриваться в работе Галактионова.

Третье — Владимир Ивич, которого нельзя не отметить. Он пришёл к оптимальному составу, нашёл эффективные способы в обороне. Игра «Краснодара» постепенно, кроме результата, даёт моральное удовлетворение», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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