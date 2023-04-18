Экс-тренер «Зенита»: VAR всё запутал, думаешь не о квалификации судей, а о предвзятости

Бывший главный тренер «Зенита» Борис Раппопорт высказался о системе VAR в российском футболе. По мнению специалиста, введение видеоассистентов только усугубило ситуацию с судейством. Раппопорт заявил, что из помощника VAR превратился в проблему.

«С введением VAR в нашем футболе всё как-то запуталось. Причём это только в России. В других странах арбитры быстро принимают решения, посмотрев монитор, игроки не ходят толпой за судьёй по полю. Мне кажется, ошибки арбитра — часть футбола, всегда они были, но не было такой истерии и давления на судей. А теперь возникла ситуация, что судья всегда ждёт этого вызова к монитору, чтобы определиться. Но и монитор ему не помогает.

Вспомните пенальти, назначенный в недавнем матче «Спартака» и «Динамо». Все видели, что нарушения там нет. Судью даже позвали к монитору. Но он всё равно остался при своём. Тут уже думаешь не о квалификации арбитра, а о предвзятости. На мой взгляд, судья, который видит то, что видят все, но принимает решение вопреки здравому смыслу, должен закончить судить. Необязательно для этого применять полиграфы. Просто решением властей. Потому что мы понимаем: квалификация у этого арбитра высокая, чтобы определить, что пенальти не было. А если у него нет квалификации, то вопрос: как он добрался до высшей лиги? И вот, как только закончит пара судей, ситуация поменяется.

VAR в России превратился в проблему? Да. У нас система всё ухудшила. Ничего непонятно — где рука, где не рука, за что пенальти надо назначать, за что не надо. Многие ситуации — безобразные. Проблема в руководстве судьями. Даже эксперты, которые приходят на ТВ, честно говорят: да, судья ошибся, неправильное решение. Все видят, что судьи грубо ошибаются. Но ничего не меняется», — приводит слова Раппопорта «РБ Спорт».