Гвардиола назвал условие, при котором «Ман Сити» закончит борьбу за чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке с лондонским «Арсеналом» в английской Премьер-лиге, заявив, что очная встреча с «канонирами» станет определяющей для «горожан» в плане борьбы за титул в текущем сезоне.

«Это будет финал, который позволит нам сыграть ещё больше финалов. Если мы проиграем эту игру, чемпионская гонка закончится. Нам было важно занять то положение, на котором мы сейчас, чтобы подойти к игре с «Арсеналом» и иметь шансы в борьбе с ними. Мы понимаем, что это будет сложно, но сначала нам нужно сыграть в Лиге чемпионов и полуфинале Кубка Англии», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 74 очками после 31 матча. У «Манчестер Сити» 70 очков и одна игра в запасе. 26 апреля они сыграют друг с другом в АПЛ.

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