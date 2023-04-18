Широков: «Спартак» лихорадит, сложно отдать им предпочтение в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о борьбе за серебряные медали РПЛ, заявив, что сейчас трудно отдать предпочтение какой-либо команде.
«Кто заберёт серебряные медали РПЛ? Там сейчас всё закрутилось. «Спартак» много очков растерял в начале, ЦСКА подтянулся. Ещё «Динамо» на что-то претендует. За второе и третье места будет упорная борьба.
Какой команде отдаю предпочтение? Трудно сказать, потому что все неровно играют. ЦСКА в нескольких матчах подряд выиграл, но может и в следующих встречах оступиться. «Динамо» сейчас непонятно в каком состоянии. «Спартак» начал неплохо, обыграл «Локомотив» в Кубке России, но железнодорожники в чемпионате продолжают побеждать, а красно-белых лихорадит. Поэтому трудно отдать кому-то предпочтение», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».
- 18 апреля 2023
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