Широков: «Спартак» лихорадит, сложно отдать им предпочтение в борьбе за второе место в РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков высказался о борьбе за серебряные медали РПЛ, заявив, что сейчас трудно отдать предпочтение какой-либо команде.

«Кто заберёт серебряные медали РПЛ? Там сейчас всё закрутилось. «Спартак» много очков растерял в начале, ЦСКА подтянулся. Ещё «Динамо» на что-то претендует. За второе и третье места будет упорная борьба.

Какой команде отдаю предпочтение? Трудно сказать, потому что все неровно играют. ЦСКА в нескольких матчах подряд выиграл, но может и в следующих встречах оступиться. «Динамо» сейчас непонятно в каком состоянии. «Спартак» начал неплохо, обыграл «Локомотив» в Кубке России, но железнодорожники в чемпионате продолжают побеждать, а красно-белых лихорадит. Поэтому трудно отдать кому-то предпочтение», — приводит слова Широкова «РБ Спорт».