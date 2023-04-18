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Григорян: превосходство Дзюбы над игроками обороны в РПЛ стало чудовищным

Григорян: превосходство Дзюбы над игроками обороны в РПЛ стало чудовищным
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Российский тренер Александр Григорян высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«В сегодняшнем «Локомотиве» Баринов, играющий в опорной зоне, всё чаще добегает в штрафную. Это исключительно заслуга Дзюбы и его способностей интерпретировать своё положение на поле максимально эффективно в случае смещения на фланг или тогда, когда он остаётся по створу. Заход Дзюбы в РПЛ показывает, что его превосходство над игроками обороны стало чудовищным», — сказал Григорян в программе «Гол. Фол. Гутцайт» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. В восьми матчах за команду нападающий забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

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