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Кечинов: «Спартак» заслуживает серебро, «Ростов» не выдержит борьбы

Кечинов: «Спартак» заслуживает серебро, «Ростов» не выдержит борьбы
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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что красно-белые должны финишировать на втором месте в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. По мнению экс-футболиста, «Спартак» заслужил серебряные медали в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

«Промес ключевая фигура в «Спартаке, он лидер в атаке, бомбардир. Но я вам честно скажу, что и без него игра смотрится.

До 75-й минуты с «Торпедо» я бы и не сказал, что его не хватает. «Спартак» запорол большое количество голевых моментов, не забил два пенальти. Когда Промес вернётся, красно-белые заиграют ещё креативнее. Если брать весь сезон, то по игре и составу «Спартак» заслуживает серебро.

Одно очко — это ерунда. «Спартак» по игре 100% будет вторым. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы», — приводит слова Кечинова Legalbet.

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