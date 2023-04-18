Мигел Данни в ближайшее время обсудит с руководством «Зенита» переходы своих сыновей

Бывший полузащитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни заявил, что в ближайшее время встретится с руководством сине-бело-голубых, чтобы обсудить потенциальные переходы в российский клуб своих сыновей Бернарду и Франсишку.

«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», — приводит слова Данни «Спорт-экспресс».

Бернанду и Франсишку — братья-близнецы, им по 18 лет. Сейчас оба португальца играют за «Маритиму», родную команду их отца. Дети Данни получили первичное футбольное образование в «Зените».