Мигел Данни в ближайшее время обсудит с руководством «Зенита» переходы своих сыновей

Бывший полузащитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Мигел Данни заявил, что в ближайшее время встретится с руководством сине-бело-голубых, чтобы обсудить потенциальные переходы в российский клуб своих сыновей Бернарду и Франсишку.
«Пока мы не встречались с представителями «Зенита», увидимся в эти выходные. Если мои дети будут играть за этот клуб, то я буду очень счастлив. «Зенит» — отличная команда, и я считаю, что лучшие игроки хотят играть там! И мои дети наверняка хотели бы когда-нибудь представлять «Зенит», — приводит слова Данни «Спорт-экспресс».
Бернанду и Франсишку — братья-близнецы, им по 18 лет. Сейчас оба португальца играют за «Маритиму», родную команду их отца. Дети Данни получили первичное футбольное образование в «Зените».
- 18 апреля 2023
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
12:00
-
11:49
-
11:42
-
11:41
-
11:32
-
11:30
-
11:28
-
11:25
-
11:22
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:45
-
10:42
-
10:40
-
10:30