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Погребняк: хочу поздравить «Динамо» со столетием. Клубу надо возвращать былые времена

Погребняк: хочу поздравить «Динамо» со столетием. Клубу надо возвращать былые времена
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Бывший нападающий московского «Динамо» Павел Погребняк поздравил свой бывший клуб со столетним юбилеем. Экс-футболист пожелал бело-голубыми процветания и возвращения былых времён.

«Хотел бы поздравить «Динамо» с этим событием, датой! Хочу пожелать клубу успехов, дальнейшего процветания. Клубу есть куда стремиться, надо возвращать былые времена», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками после 23 сыгранных матчей. Главным тренером команды является сербский специалист Славиша Йоканович. В прошлом сезоне командой руководил немец Сандро Шварц, с которым бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.

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