«Спартак» поздравил болельщиков со 101-летием клуба

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала в соцсетях поздравление со 101-летием клуба. Красно-белые написали, что ждут новых свершений от своих футболистов, а также пожелали здоровья и долголетия ветеранам клуба.

«Спартаку» – 101 год! С днём рождения, любимый клуб! Более чем вековая история, полная трофеев и рекордов!

Сегодня мы желаем крепкого здоровья и долголетия нашим дорогим ветеранам. Ждём новых ярких побед от футболистов, сейчас защищающих красно-белые цвета. Верим и в воспитанников академии имени Фёдора Черенкова, которая по праву считается одной из лучших в России. И, безусловно, мы гордимся верными и преданными красно-белыми болельщиками, которых миллионы по всему миру! С нашим днём, красно-белые!» — написала пресс-служба «Спартака» в клубном телеграм-канале.