Пиоли рассказал, как «Милан» планирует сдержать Осимхена в матче с «Наполи» в ЛЧ

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о предстоящем противостоянии с «Наполи» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов, рассказав, как «россонери» планируют справиться с нападающим неаполитанцев Виктором Осимхеном.
«Осимхен — очень мощный и решительный нападающий, поэтому мы учитываем его впечатляющие характеристики, но в то же время у нас есть свой стиль игры в футбол, и мы не собираемся от него отказываться. После предыдущих матчей с «Наполи» мы поняли, что важную роль играет момент того, когда нужно замедлить или ускорить игру. И это становится ещё более важным в случае с таким игроком, как Осимхен», — приводит слова Пиоли Football Italia.
Осимхен пропустил первый матч между соперниками, который закончился победой «Милана» 1:0. Ответная встреча пройдёт сегодня, 18 апреля. Начало — в 22:00 мск.
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