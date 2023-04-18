Кобелев: хотелось бы, чтобы «Динамо» как можно скорее завоевало трофей — все заждались

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев поздравил бело-голубых с юбилеем — сегодня московскому клубу исполняется 100 лет.
«Хочу поздравить со столетием «Динамо» всех болельщиков клуба и тех, кто связан со спортивным обществом. Желаю ярких и зрелищных соревнований, а самое главное — трофеев. Все заждались — долгое время без больших побед. Хотелось бы, чтобы «Динамо» как можно скорее завоевало трофей», — сказал Кобеле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
В текущем сезоне «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками после 23 сыгранных матчей. Главным тренером команды является сербский специалист Славиша Йоканович. В прошлом сезоне командой руководил немец Сандро Шварц, с которым бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.
- 18 апреля 2023
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