Экс-президент «Зенита»: таких лидеров, как Дзюба, у команды нет, Кержаков — не той породы

Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин заявил, что у сине-бело-голубых нет лидера в команде. Экс-функционер привёл в пример нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбу, который ранее выступал за команду из Санкт-Петербурга.
«Лидеров у «Зенита» нет. Нужен «дядька» на поле, чтобы мог «напихать», завести, как говорят футболисты. Вратарь Кержаков — не из этой породы, легионеры не могут быть такими по определению, они языка не знают, Кузяеву это не дано, Мостовому тоже… Ну и кто?
Ловрен был. И Дзюба, хотим мы этого или не хотим: лидер раздевалки, лидер на поле. В «Локомотиве» он это показывает. В «Зените» такого игрока нет», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».
Дзюба исполнял обязанности капитана «Зенита» в некоторых матчах прошлого сезона. Сейчас с капитанской повязкой чаще всего играют защитник Дуглас Сантос и вратарь Михаил Кержаков.
- 18 апреля 2023
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