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«Барселону» начинают раздражать всплески агрессии Рафиньи после замен — Поло

«Барселону» начинают раздражать всплески агрессии Рафиньи после замен — Поло
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Нападающий «Барселоны» Рафинья очень эмоционально реагирует на свои замены по ходу матчей. В одном из таких случаев бразильскому футболисту пришлось извиняться, однако такая реакция продолжается вновь. Представителей клуба начинает раздражать такое поведение бразильца. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере».

Рафинья перешёл в команду из «Лидса» летом 2022 года за € 58 млн. В 41 матче он отличился девять раз и отдал столько же результативных передач. По ходу сезона Хави менял бразильца в 14 встречах. Контракт между сторонами подписан до лета 2027 года.

Видеообзор. «Хетафе» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 29-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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