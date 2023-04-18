Владимир Гранат: я благодарен «Динамо» — клуб открыл мне путь в большой футбол

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат поздравил московский клуб с днём рождения. Сегодня, 18 апреля, бело-голубые празднуют 100-летие.

«Динамо» открыло мне путь в большой футбол. Я благодарен этому клубу! Желаю больших побед и всегда оставаться брендом нашей страны», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

35-летний Гранат выступал за «Динамо» с 2005 по 2015 год. В 219 матчах за московскую команду на счету защитника четыре гола и девять результативных передач. Игровую карьеру Гранат завершил летом 2022 года.

«Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвёртым ЦСКА на пять очков.