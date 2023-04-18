Семшов — о «Динамо»: горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди

Бывший полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов признался, что он гордится тем, что играл за бело-голубых. Экс-футболист в день столетия клуба пожелал болельщикам команды терпения, веры и надежды.
«Хочется в день рождения «Динамо» пожелать терпения болельщикам, веры и надежды. У клуба есть всё — стадион, база, спонсор, хорошие футболисты. Понятно, что динамовцы ждут чемпионства, но Москва не сразу строилась. У бело-голубых есть своя аура болельщиков и самого клуба. Пока ею каждый игрок не проникнется, больших высот не добиться. Хочется поздравить «Динамо» со столетием. Это великий клуб, в котором были великие люди, один Яшин чего стоит. Я горд, что надевал футболку с буквой «Д» на груди.
Когда-то «Динамо» возьмёт трофей, но когда — один бог знает. В это надо верить, болельщикам быть преданными команде, а футболистам — проникнуться аурой клуба и играть за букву «Д» на груди. Потому что, помимо фанатов, есть ветераны, которые делали историю команды», — приводит слова Семшова Metaratings.
- 18 апреля 2023
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