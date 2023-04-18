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«Ничья нас не обрадовала». Клаудиньо — о матче «Зенита» с «Ростовом»

«Ничья нас не обрадовала». Клаудиньо — о матче «Зенита» с «Ростовом»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо подвёл итоги матча 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:0), заявив, что сине-бело-голубые не были удовлетворены ничейным результатом.

«С «Ростовом» получился довольно сложный матч. Конечно, мы ехали за победой и ничья нас не обрадовала, но у ростовчан крепкая команда, они играли дома, поэтому нужно с уважением отнестись к сопернику. У нас было много моментов, жаль, что не удалось их реализовать, но это футбол, иногда такое происходит.

Самое главное, что мы увезли домой один балл. Теперь до финиша на одну игру меньше, отрыв от соперника сохранился прежним, так что мы спокойно будем готовиться к следующему матчу, в котором необходимо побеждать», — приводит слова Клаудиньо «Матч ТВ».

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