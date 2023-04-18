Ринат Билялетдинов возглавил молодёжку «Химок»
Поделиться
Ринат Билялетдинов назначен на должность главного тренера молодёжной команды «Химок», информирует пресс-служба подмосковного клуба. В тренерский штаб специалиста войдут Евгений Бондаренко, Владимир Пачко и Валерий Макиев.
«Задачи озвучены серьёзные – подготовить из молодёжной команды пополнение в главную команду. Не просто так чтобы в тренировках участвовали, не ломая тренировочный процесс, а именно — стали игроками основного состава», — приводит слова Билялетдинова официальный телеграм-канал «Химок».
Напомним, Ринат Билялетдинов успел побыть в статусе и. о. главного тренера «Химок» один матч после ухода Спартака Гогниева. Позже стало известно, что подмосковную команду возглавит Андрей Талалаев.
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
15:31
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:10
-
13:07
-
13:00
-
12:42
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:22
-
12:10
-
12:00
-
12:00
Партнерский контент