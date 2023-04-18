Ринат Билялетдинов возглавил молодёжку «Химок»

Ринат Билялетдинов назначен на должность главного тренера молодёжной команды «Химок», информирует пресс-служба подмосковного клуба. В тренерский штаб специалиста войдут Евгений Бондаренко, Владимир Пачко и Валерий Макиев.

«Задачи озвучены серьёзные – подготовить из молодёжной команды пополнение в главную команду. Не просто так чтобы в тренировках участвовали, не ломая тренировочный процесс, а именно — стали игроками основного состава», — приводит слова Билялетдинова официальный телеграм-канал «Химок».

Напомним, Ринат Билялетдинов успел побыть в статусе и. о. главного тренера «Химок» один матч после ухода Спартака Гогниева. Позже стало известно, что подмосковную команду возглавит Андрей Талалаев.