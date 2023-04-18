«Я долго держал это в себе». Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба предстал перед судом в прошлом месяце, сообщает L'Equipe.

Футболист дал показания по делу о вымогательствах, по которому он проходит потерпевшим. Погба признался, что заплатил одному из преступников € 38 тыс.

В марте 2022 года вооружённые люди удерживали футболиста в квартире. Преступников в дом Погба привёл его знакомый Рушдан, заявив французу, что эти люди спасли Поля от другой попытки вымогательства ранее. Рушдан сообщил, что если Погба не заплатит вымогателям, то те убьют приятеля игрока. Полузащитник пообещал заплатить € 100 тыс. Рушдан пытался убедить Погба не обращаться в полицию, утверждая, что та будет бессильна.

«Я долгое время держал всё это в себе, но теперь решил рассказать об этом. Этот случай оказал большое влияние на моё тело, повлиял на получение мной травм. Я обсуждал это с тренером сборной Франции. Я поверил вымогателям, я думал, что они хотят навредить моим друзьям и семье», — сказал Погба.

Ранее Погба уже рассказывал, что стал жертвой вымогательства и угроз со стороны преступной группировки, членом которой является его брат Матиа. Преступники требовали у футболиста € 13 млн.

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