Ловчев: «Зениту» далеко до популярности «Спартака», и чемпионствами это не преодолеть

Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Ловчев высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023. Также эксперт порассуждал на тему популярности сине-бело-голубых и красно-белых. По его мнению, «Спартак» популярнее «Зенита», и этот разрыв нельзя нивелировать результатами петербургского клуба.

«Уже говорил давно о том, что интриги в нашем чемпионате нет и «Зенит» можно поздравлять ещё до начала чемпионата — команда сильнее всех по составу, стабильнее. Но ведь зимой, когда отрыв между «Зенитом» и «Спартаком» выглядел не безнадёжным, помните, о чём говорили? Что важно, чтобы Питер стал спотыкаться и терять очки — тогда у остальных появится шанс. Но вот «Зенит» показал, что его можно обыгрывать в отдельно взятых матчах — уступил ЦСКА в чемпионате, проиграл «Динамо» на своём поле в Кубке, пусть и в серии пенальти.

Но ведь преследователи теряют ещё больше очков! У всех свои беды и проблемы, но ни у кого нет стабильности. В этой ситуации «Ростов», где есть проблемы с финансами, где очень молодой состав и которому приходится тяжело из-за транспортных проблем, просто поражает. Но в целом Питер не станет чемпионом, только если сам чемпионат остановят. Надо признать, что преследователи не потянули.

Сейчас в «Зените» говорят, что хотелось бы стать чемпионом после матча со «Спартаком». Я рассматриваю это просто как рекламный ход — чтобы собрать больше болельщиков, сделать интересный матч. Ничего страшного, но если «Спартак» это подхлестнёт, будет ещё интереснее.

Но в целом «Зениту» далеко до популярности «Спартака». Так просто, одним чемпионством за другим, этот разрыв не преодолеть. С одной стороны, люди любят победителей, с другой — то, что «Зенит» финансируется госкомпанией, и то, что президентами РФС раз за разом становятся экс-президенты «Зенита», стало напрягать и даже бесить болельщиков», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.