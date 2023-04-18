Аленичев: «Спартак» допускает простейшие ошибки в обороне, это беспокоит и удивляет

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что его беспокоят и удивляют простейшие ошибки в обороне, которые допускают футболисты красно-белых.
«Спартак» стал более предсказуемым? Я бы так не сказал. У «Спартака» есть проблемы в обороне, в атаке играют зрелищно, ярко, креативно. Допускают простейшие ошибки в обороне, это меня удивляет и беспокоит.
Ошибки индивидуальные — в силу молодости игроков, но хорошо, что молодых подпускают. И командные ошибки, группы оборонительных игроков.
Важна для Абаскаля будет победа в Кубке России? Конечно, результат на первом месте. Каждый тренер мечтает о трофеях», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».
«Спартак» занимает третье место в РПЛ с 45 набранными очками после 23 сыгранных матчей, отставая от лидирующего «Зенита» на 10 очков.
- 18 апреля 2023
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