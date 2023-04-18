Орлов: в каком же порядке сейчас «Локомотив»!

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Локомотива» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (4:1). Орлов высоко оценил игровую форму железнодорожников.
«Сильное впечатление оставила игра «Локомотива». В таком порядке команда Галактионова! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне. А скорость-то какая? Глушенков явно выделялся. Дзюба, конечно, полезен, но в этот раз не он был первой скрипкой. А ведь ещё и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал «Оренбург»!» — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».
«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 23 матчей. «Локомотив» поднялся на десятую строчку, заработав 28 очков.
- 18 апреля 2023
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