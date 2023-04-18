Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Челси — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: в каком же порядке сейчас «Локомотив»!

Орлов: в каком же порядке сейчас «Локомотив»!
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе «Локомотива» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (4:1). Орлов высоко оценил игровую форму железнодорожников.

«Сильное впечатление оставила игра «Локомотива». В таком порядке команда Галактионова! Исполнительское мастерство на очень высоком уровне. А скорость-то какая? Глушенков явно выделялся. Дзюба, конечно, полезен, но в этот раз не он был первой скрипкой. А ведь ещё и Пиняева не было в составе. Однако «Локо» и без него просто разорвал «Оренбург»!» — приводит слова Орлова «Спорт-экспресс».

«Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 33 очка после 23 матчей. «Локомотив» поднялся на десятую строчку, заработав 28 очков.

Материалы по теме
Билялетдинов: было ожидаемо, что «Локомотив» хорошо подготовится ко второй части сезона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023