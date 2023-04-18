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В правительство России направили предложения об изменениях закона о Fan ID

В правительство России направили предложения об изменениях закона о Fan ID
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) направило в правительство России ряд предложений по реформам закона о карте болельщика. В организации сообщили, что провели несколько встреч, посвящённых теме Fan ID.

«В рамках выполнения поручения президента мы провели целый ряд встреч, посвящённых теме Fan ID. Посчитали необходимым выслушать представителей всех заинтересованных сторон, чтобы увидеть общую картину. Разговаривали с представителями вовлечённых в эту работу министерств и ведомств, футбольных клубов и сообществ болельщиков. Результатом серии обсуждений стали предложения, которые мы направили в правительство», — приводит заявление АСИ ТАСС.

Ранее указ о разработке мер по упрощению процедур получения Fan ID для отдельных групп населения России подписал президент страны Владимир Путин.

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