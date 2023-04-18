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Кобелев: обидно, что у «Динамо» уже 28 лет нет трофеев

Кобелев: обидно, что у «Динамо» уже 28 лет нет трофеев
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о результатах московского клуба и признался, что чувствует гордость за футбольное общество бело-голубых. Также Кобелев выразил надежду, что «Динамо» сможет завоёвывать трофеи в будущем.

«В день столетия я чувствую гордость за общество «Динамо». Это одно из самых сильных обществ с богатыми традициями, выигранными медалями, кубками и прекрасными спортсменами, не только футбольными. Хочется пожелать, чтобы у «Динамо» было больше трофеев.

У меня было ощущение, что в год столетия должны были взять Кубок России. Всё-таки и сетка была не самая сложная. Надеялся на Кубок… Обидно, что у клуба уже 28 лет нет трофеев. Их периодически надо брать — Кубок или чемпионат. Но есть объективные и субъективные причины. В последние несколько лет «Динамо» стало хотя бы стабильно финансироваться. Это должно давать результат», — приводит слова Кобелева Legalbet.

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