Мор: Дзюба получил в «Локо» то, что хотел — доверие тренера и роль лидера
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе. По его мнению, на данный момент Дзюба имеет в стане железнодорожников то, к чему стремился — доверие тренера и роль лидера. Однако из-за характера Артёма ситуация может измениться в любой момент.
«Задержится ли Артём Дзюба в «Локомотиве»? Скорее всего. Но! С одной стороны, «Локомотив» нашёл очень хорошего футболиста. А Дзюба получил то, что хотел: доверие тренера, возможность вновь почувствовать себя лидером… С другой — мы же знаем характер Дзюбы. Всё может быстро измениться. Если вдруг что-то пойдёт не так и у него пропадёт мотивация, КПД форварда резко снизится», — приводит слова Эдуарда Мора «Спорт-экспресс».
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
16:55
-
16:45
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:11
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:03
-
14:00
-
13:50
-
13:42
-
13:34
-
13:30
-
13:23
-
13:22
-
13:16
-
13:10
-
13:10
Партнерский контент