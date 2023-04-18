Мор: Дзюба получил в «Локо» то, что хотел — доверие тренера и роль лидера

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался о нападающем «Локомотива» Артёме Дзюбе. По его мнению, на данный момент Дзюба имеет в стане железнодорожников то, к чему стремился — доверие тренера и роль лидера. Однако из-за характера Артёма ситуация может измениться в любой момент.

«Задержится ли Артём Дзюба в «Локомотиве»? Скорее всего. Но! С одной стороны, «Локомотив» нашёл очень хорошего футболиста. А Дзюба получил то, что хотел: доверие тренера, возможность вновь почувствовать себя лидером… С другой — мы же знаем характер Дзюбы. Всё может быстро измениться. Если вдруг что-то пойдёт не так и у него пропадёт мотивация, КПД форварда резко снизится», — приводит слова Эдуарда Мора «Спорт-экспресс».