Александр Точилин: хочется пожелать, чтобы «Динамо» и дальше было флагманом нашего спорта

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин обратился ко всем динамовцам в день столетия клуба.

«Хочу поздравить всех истинных динамовцев с этой великолепной датой. Хочется пожелать, чтобы «Динамо» и дальше было флагманом нашего спорта. И пожелать больших побед!» — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Точилин выступал за «Динамо» с 1995 по 2008 год. В 281 матче за команду на его счету семь голов и 12 результативных передач. Будучи тренером, Точилин работал в академии «Динамо» с 2009 по 2015 год.

Московское «Динамо» в 23 матчах Российской Премьер-Лиги набрало 39 очков и занимает в турнирной таблице пятое место, отставая от идущего четвёртым ЦСКА на пять очков.