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Булыкин: хочется, чтобы «Динамо» подарило праздник и трофеи в честь знаменательной даты

Булыкин: хочется, чтобы «Динамо» подарило праздник и трофеи в честь знаменательной даты
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Экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин поздравил свой бывший клуб со столетним юбилеем.

«Я как почётный динамовец поздравляю «Динамо» со столетием — не только футболистов, но и всех, кто имеет отношение к клубу. Желаю здоровья, успехов и удачи! Хочется, чтобы близкое мне футбольное «Динамо» подарило нам праздник и трофеи. Вряд ли это получится в этом сезоне, но в следующем точно — в честь такой знаменательной даты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39 набранными очками после 23 сыгранных матчей. Главным тренером команды является сербский специалист Славиша Йоканович. В прошлом сезоне командой руководил немец Сандро Шварц, с которым бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.

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