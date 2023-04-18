Шалимов: Дзюба — очень техничный парень, много голевых отдаёт как для центрфорварда

Бывший российский футболист, а ныне тренер Игорь Шалимов высказался о результате матча 23-го тура чемпионата России, в котором «Оренбург» встречался с «Локомотивом». Игра завершилась победой железнодорожников с разгромным счётом 4:1. Отдельно Шалимов выделил форварда московской команды Артёма Дзюбу.
«Локо» за счёт футболистов более высокого класса свои моменты реализовал — мастерство выше. «Оренбург» не успел оглянуться — уже 0:3, но надо сказать, что хозяева и не думали отходить от своей игры. Было полное впечатление при счёте 1:3, что ещё ничего не решено — «Локо» может и дрогнуть.
Отдельно о Дзюбе. Классно проявил себя как игрок последнего паса — передача на Камано была шикарной. Не помню, чтобы он бил сильно, всё на исполнение. Для центрального нападающего он очень много голевых отдаёт, он очень техничный парень: передачу плассером может отдать, тонко сыграть. Ни разу не видел, чтобы он бил со всей силы», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 18 апреля 2023
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