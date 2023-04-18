«Челси» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мадридский «Реал» на стадионе «Стэмфорд Бридж».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию, которая начнётся в 22:00 мск.
Лига чемпионов. 1/4 финала. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первый матч, проходивший на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Победитель противостояния встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Баварией».
«Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль». «Челси» возглавил квартет с «Миланом», «Зальцбургом» и загребским «Динамо». В 1/8 финала «аристократы» обыграли дортмундскую «Боруссию».
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