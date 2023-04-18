Люк Уилкшир: воспоминания о «Динамо» очень дороги моему сердцу. 100 лет — грандиозная дата

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о столетнем юбилее клуба.

«Конечно, я помню о столетии «Динамо». Это грандиозная дата! Передаю большие поздравления клубу и всем причастным. Я искренне хотел бы оказаться в Москве и разделить этот праздник вместе с «Динамо». Это великий клуб. Желаю успехов, счастья и такой же поддержки невероятных болельщиков. Воспоминания о «Динамо» очень дороги моему сердцу. Одна любовь и одна команда. «Динамо» навсегда в моём сердце!» — сказал Уилкшир в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Люк Уилкшир играл за «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также с 2016 по 2017 год. Защитник завершил профессиональную карьеру футболиста 1 июля 2019 года. За всю карьеру он провёл 447 матчей на клубном уровне.