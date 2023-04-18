Шалимов: не понимаю, за что давать пенальти в пользу «Спартака» в эпизоде с игрой рукой

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о судействе в матче «Торпедо» — «Спартак» (1:2).
«Каждый тур очень много вопросов по пенальти, и VAR только запутывает. Первоначально был разговор о том, что зовут на телевизор только в случае, когда явная ошибка. Сейчас, по-моему, зовут всегда — и без явной ошибки, и с явной, и вообще без ошибки.
Так вот, в истории с рукой очень много трактовок и условий при применении правила. Взять эпизод с первым пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак» — там торпедовец вообще не видел мяча, руки у него были нормально расположены — попробуйте прыгнуть, прижав их к телу — это неудобно, это противоестественно. Не понимаю, за что тут давать пенальти.
Я бы по-футбольному, по-игроцки определял просто — и не надо равняться на Европу, потому что там судят тоже с проблемами — оставил бы пенальти за игру рукой, когда рукой именно играют, плюс когда рука выше головы и мяч касается руки», — сказал Шалимов «РБ Спорт».
- 18 апреля 2023
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:45
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:11
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:11
-
14:07
-
14:03