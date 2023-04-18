Шалимов: не понимаю, за что давать пенальти в пользу «Спартака» в эпизоде с игрой рукой

Российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о судействе в матче «Торпедо» — «Спартак» (1:2).

«Каждый тур очень много вопросов по пенальти, и VAR только запутывает. Первоначально был разговор о том, что зовут на телевизор только в случае, когда явная ошибка. Сейчас, по-моему, зовут всегда — и без явной ошибки, и с явной, и вообще без ошибки.

Так вот, в истории с рукой очень много трактовок и условий при применении правила. Взять эпизод с первым пенальти в матче «Торпедо» — «Спартак» — там торпедовец вообще не видел мяча, руки у него были нормально расположены — попробуйте прыгнуть, прижав их к телу — это неудобно, это противоестественно. Не понимаю, за что тут давать пенальти.

Я бы по-футбольному, по-игроцки определял просто — и не надо равняться на Европу, потому что там судят тоже с проблемами — оставил бы пенальти за игру рукой, когда рукой именно играют, плюс когда рука выше головы и мяч касается руки», — сказал Шалимов «РБ Спорт».