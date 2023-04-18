Игорь Шалимов: «Зенит» приехал в Ростов просто не проиграть

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 23-го тура чемпионата России «Ростов» — «Зенит» (0:0).

«Матч подавали как битву за чемпионство, но я бы смотрел поспокойнее — есть одна команда сильнее всех, и есть три команды, которые борются за третье место. «Зенит» приехал просто не проиграть — команда играет, исходя из своего отрыва, надо просто убрать риск и играть спокойно. В итоге «Зенит» играл максимально просто — не разыгрывал от своих ворот, просто выбивал мяч вперёд, но там царствовал Осипенко, который снял весь верх. Питер не прессинговал соперника, в целом не было заметно, что «Зенит» отдаёт всё, что есть, играет в режиме экономии. Но и при этом у Питера было три момента. «Ростов» бился, отдавал все силы — так и должна играть молодая команда.

У «Зенита» плохо сыграл Кассьерра — дело не в том, что не забил и моментов, по сути, не было. Дело в том, что он обрезал во втором тайме на ровном месте два раза подряд, это всегда злит команду.

По спорному моменту, когда мяч кинули на поле с трибуны — на мой взгляд, это остановка игры. На месте Дугласа Сантоса, который продолжал игру, я бы бросил игрока и стал вести второй мяч к своим воротам. И что бы сделал Карасёв тогда? Не исключаю, что арбитр не видел второго мяча — странно, что не подсказал помощник. На мой взгляд, второй мяч мешал Дугласу Сантосу, отвлекал его», — сказал Шалимов в интервью «РБ Спорт».