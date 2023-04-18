Игорь Шалимов: беспокоюсь за Зиньковского, выглядит Антон тяжело

Российский тренер Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча «Торпедо» — «Спартак» (1:2) в 23-м туре чемпионата России.

«Спартак» в этом бардачке был хорош в первом тайме — Литвинов на своём месте, участвовал в атаках. Отдельные розыгрыши очень хороши — причём разыгрывают вчистую, когда соперник не имеет шансов даже коснуться мяча. На мой взгляд, «Спартак» очень романтично и легковесно относится к моментам — когда ты много создаёшь, надо забивать больше двух, чтобы не иметь проблем по результату. Красно-белые же в этой красоте иногда заигрываются, реагируя на процесс — а нужен результат, нужна конкретика и счёт. Нужна солидность, футболисты обязаны помнить о счёте.

Беспокоюсь за Зиньковского — нравится этот игрок, хорошо к нему отношусь. Но такое впечатление, что ему дали индивидуальную программу, выглядит Антон тяжело, как будто лишний вес», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».