Ловчев: «Локомотив» показал, что можно играть без высоких слов о проектах и стратегиях

Футбольный эксперт Евгений Ловчев подвёл итоги матча 23-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Локомотив» (1:4).

«Оренбург» всегда играет одинаково, в атаку, команда нравится — и думал, что эта команда и «Локомотив» приштопает. Но по счёту всё сложилось иначе, класс «Локо» сказался — у «Оренбурга» моментов было не меньше, но реализовать не смогли.

Много похвал Глушенкову, как ранее Пиняеву, но я бы всё равно выделял Дзюбу — он оттягивает на себя внимание защитников, он на первом плане у журналистов, он как бы забирает на себя всё, давая остальным творить без такого давления и внимания. Дзюба не только самый известный в этой команде, но сейчас он лучший форвард этой весны в РПЛ. Казалось, идёт с горочки, не получилось в Турции, но в России он хорош. Говорят о том, что у него мотивация — чем больше критики, тем лучше играет, но я скажу только о футболе — он игрок-то сильный сам по себе. С возрастом он, конечно, меньше бегает, но голова там в порядке — не делает лишнего. Он главный в этой команде. И вещи правильные говорит — вот сказал, что «Спартак» — самый популярный клуб в стране.

Отдельно о Глушенкове. Он тот парень, похоже, который играет тем сильнее, чем больше в него верят — а здесь верит и тренер, и Дзюба признал как равного. «Локо» прёт, команда всколыхнула наш чемпионат. Что можно играть без высоких слов о проектах и стратегиях», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.