Юрий Газинский будет прооперирован в ближайший понедельник
Поделиться
Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский будет прооперирован в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.
Газинский получил травму плечевого сустава в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2). Он был заменён на Фаниля Сунгатулина на 19-й минуте встречи. О приблизительных сроках восстановления станет известно после операции. Клуб пожелал игроку скорейшего возвращения в строй.
В нынешнем сезоне Газинский принял участие в 20 матчах «Урала» во всех турнирах. Его команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Урал» встретится с ЦСКА. Первый матч пройдёт завтра, 19 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
18:35
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:45
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:11
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:38
-
15:31
-
15:25
-
15:16
-
15:15
-
15:11
-
15:10
-
15:01
-
14:54
-
14:50
-
14:40
-
14:27
-
14:15
-
14:11
-
14:07
Партнерский контент