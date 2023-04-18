Юрий Газинский будет прооперирован в ближайший понедельник

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Юрий Газинский будет прооперирован в понедельник, 24 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале клуба.

Газинский получил травму плечевого сустава в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2). Он был заменён на Фаниля Сунгатулина на 19-й минуте встречи. О приблизительных сроках восстановления станет известно после операции. Клуб пожелал игроку скорейшего возвращения в строй.

В нынешнем сезоне Газинский принял участие в 20 матчах «Урала» во всех турнирах. Его команда располагается на 11-й строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. В финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Урал» встретится с ЦСКА. Первый матч пройдёт завтра, 19 апреля.