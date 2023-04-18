«Наполи» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 18 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся «Наполи» и «Милан». Команды будут играть на стадионе им. Диего Армандо Марадоны в Неаполе (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком (Плоцк, Польша). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом четвертьфинальном матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил полузащитник миланского клуба Исмаэль Беннасер.

На стадии 1/8 финала «Наполи» одержал две победы над немецким «Айнтрахтом» с общим счётом 5:0. «Милан» по итогам двухматчевого противостояния оказался сильнее английского «Тоттенхэма» с минимальным счётом 1:0.