Кафанов: Песьяков впервые в такой ситуации, когда у него нет достойного конкурента в клубе

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об отсутствии конкуренции в команде за место в воротах.
«Песьяков впервые в такой ситуации, когда у него нет опытного конкурента его уровня. И когда Никита Медведев получил травму — мы сели с Серёжей и поговорили. Объяснили ему, что у него теперь вдвое больше ответственности, и что, несмотря на отсутствие достойных конкурентов, расслабляться нельзя», — приводит слова Кафанова Sport24.
Сергей Песьяков выступает за ростовский клуб с 2017 года. В текущем сезоне 34-летний голкипер принял участие во всех официальных матчах команды. На его счету 31 матч в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России и 41 пропущенный мяч.
«Ростов» занимает второе место в нынешнем сезоне РПЛ, набрав 46 очков в 23 матчах.
- 18 апреля 2023
-
20:01
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:45
-
16:26
-
16:25
-
16:22
-
16:11
-
16:00
-
15:58
-
15:53
-
15:38
-
15:31
-
15:25