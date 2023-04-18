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Кафанов: Песьяков впервые в такой ситуации, когда у него нет достойного конкурента в клубе

Кафанов: Песьяков впервые в такой ситуации, когда у него нет достойного конкурента в клубе
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов рассказал об отсутствии конкуренции в команде за место в воротах.

«Песьяков впервые в такой ситуации, когда у него нет опытного конкурента его уровня. И когда Никита Медведев получил травму — мы сели с Серёжей и поговорили. Объяснили ему, что у него теперь вдвое больше ответственности, и что, несмотря на отсутствие достойных конкурентов, расслабляться нельзя», — приводит слова Кафанова Sport24.

Сергей Песьяков выступает за ростовский клуб с 2017 года. В текущем сезоне 34-летний голкипер принял участие во всех официальных матчах команды. На его счету 31 матч в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России и 41 пропущенный мяч.

«Ростов» занимает второе место в нынешнем сезоне РПЛ, набрав 46 очков в 23 матчах.

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