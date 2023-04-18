Фанаты «Наполи» мешали спать игрокам «Милана» накануне матча 1/4 финала ЛЧ

Фанаты «Наполи» в ночь с 17 на 18 апреля шумели рядом с отелем, в котором расположились игроки «Милана». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Около 150 болельщиков находились рядом с отелем с полуночи до 3:30. Они скандировали кричалки и запускали фейерверки. В 4:45 они также начали жечь файеры. Сообщается, что «Милан» предусмотрел ситуацию, и большинство игроков спали в номерах на противоположной стороне отеля. Однако шум и запах файеров всё же создали неудобства некоторым футболистам.

Матч «Наполи» — «Милан» в четвертьфинале Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск. В первом матче «Милан» на своём поле одержал минимальную победу со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник миланского клуба Исмаэль Беннасер.