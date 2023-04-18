«Прекрасная возможность почтить память». Алдонин — о ретроматче «Победа» в Волгограде

Бывший российский футболист Евгений Алдонин поделился ожиданиями от ретроматча, посвящённого 80-летию победы в Сталинградской битве.

«Отличная идея, учитывая исторический подтекст этого матча. Прекрасная возможность отметить дату и почтить память, показать, что мы помним те события и безумно тяжёлые времена.

С удовольствием встретимся в шикарном городе и на стадионе в отличной компании. Таких бы мероприятий побольше и почаще, учитывая, что это будет старт Лиги легенд, — предвкушение будущих встреч. Всё произойдёт на высочайшем уровне.

Все люди спортивные и захотят победить. Если учитывать время, когда «Спартак» с «Ротором» боролся за чемпионство, то многие из игроков будут принимать участие в этом матче. Уже ни о какой принципиальности нет речи, но о спортивном результате все думают, потому что никто не хочет проигрывать.

Болельщики тоже любят футбол и самоотверженность. Понятно, что никто не будет пытаться нанести травму, но если будет необходимо сделать подкат, то никто не будет стоять в стороне. Хотелось бы, чтобы пришло много народу. Местный «Ротор» после вылета из Первой лиги собрал на матче больше 20 тысяч человек. Уверен, что болельщики проявят интерес и придут на стадион», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.