Хаджи: «Спартак» должен обыграть «Акрон» в КР. И побеждать команда Абаскаля должна всегда

Бывший генеральный менеджер московского «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча красно-белых с тольяттинским «Акроном» в рамках 1/2 финала Фонбет Кубка России.

«Мой прогноз на матч «Акрон» — «Спартак» один — москвичи должны победить. И побеждать они должны всегда. Но в футболе всегда есть побочные обстоятельства. Если тренерский штаб стабилизирует состав и не станет его менять, то я надеюсь на успех. Если состав снова изменится, то будет сложно прогнозировать. Ещё не все футболисты в «Спартаке» хорошо подготовлены и находятся на одном уровне — этот фактор играет большую роль, особенно в кубковых играх. Надеюсь, что «Спартак» победит, но игра будет тяжёлая», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Меньшаевым.

Матч «Акрон» — «Спартак» состоится 19 апреля в Жигулёвске.