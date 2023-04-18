«Реал» объявил стартовый состав на ответный матч 1/4 финала ЛЧ с «Челси»

Сегодня, 18 апреля, состоится ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мадридский «Реал» на стадионе «Стэмфорд Бридж». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Реал» объявил в соцсети стартовый состав команды.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Камавинга, Вальверде, Винисиус, Родриго.
Первый матч, проходивший на прошлой неделе, завершился победой «Реала» со счётом 2:0. Голами отметились Карим Бензема и Марко Асенсио. Победитель противостояния встретится в полуфинале с «Манчестер Сити» или «Баварией».
«Реал» занял первое место в группе с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком» и прошёл в 1/8 финала «Ливерпуль». «Челси» возглавил квартет с «Миланом», «Зальцбургом» и загребским «Динамо». В 1/8 финала «аристократы» обыграли дортмундскую «Боруссию».
- 18 апреля 2023
-
21:32
-
21:30
-
21:00
-
20:54
-
20:48
-
20:46
-
20:40
-
20:39
-
20:34
-
20:31
-
20:27
-
20:21
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
19:55
-
19:46
-
19:35
-
19:32
-
19:23
-
19:15
-
19:00
-
19:00
-
19:00
-
18:55
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:08
-
17:58
-
17:51
-
17:45
-
17:38
-
17:31
-
17:29