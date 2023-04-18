Российская национальная команда не примет участие в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. Об этом сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

«Сборная России отказалась от участия в чемпионате Центрально-Азиатской ассоциации. У нас есть ряд организационных сложностей: мы, к сожалению, были вынуждены отказаться. Не хотел бы акцентировать внимание на наших личных вопросах с CAFA. Сейчас у футболистов большие физически нагрузки, будет очень маленький перерыв. Судьи тоже не поедут? Если коллеги попросят нас, то, конечно же, мы согласимся. Для наших арбитров это тоже будет важнейший международный опыт. Да и у CAFA есть много отличных талантливых судей», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.