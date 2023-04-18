В РФС ответили на вопрос о включении крымских клубов в российский футбол

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался об участии крымских клубов в российских турнирах.

«Крымские клубы в составе РФС? Мы ждём решения по реформе Второй лиги. Решение будем выносить на рассмотрение исполкома — это произойдёт на следующей неделе. Эта инициатива должна поступить. Посмотрим, какой субъект будет рассматривать РФС. Есть нюансы, о которых скажем позже. Говорят, что четыре клуба уже выбраны? Много что говорят», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

На сегодняшний день крымские футбольные клубы не принимают участия в турнирах под эгидой РФС и выступают только во внутреннем первенстве Крыма. В первенстве полуострова принимают участие восемь команд.